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Латвия заявила об обнаружении двух российских кораблей у своей границы
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Латвия заявила об обнаружении двух российских кораблей у своей границы 

Говорит Москва 40 минут назад
Позже береговая охрана засекла российский буксир класса «Горин» в 8 морских милях от территориальных вод страны.
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