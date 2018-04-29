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«Парадный мамонт Сталина»: в Верхней Пышме восстановили танк Т-35
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«Парадный мамонт Сталина»: в Верхней Пышме восстановили танк Т-35 

RT на русском 33 минуты назад
Специалисты Музея военной техники в Верхней Пышме восстановили советский тяжёлый танк Т-35. Работы велись по оригинальным чертежам и фотографиям. Уникальная особенность боевой машины 1930-х годов — пять башен, расположенных на корпусе танка.
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