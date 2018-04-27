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Порошенко рассказал о достоинствах «Ольхи»
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Порошенко рассказал о достоинствах «Ольхи» 

360tv.ru 27 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал завершение испытаний ракетного комплекса «Ольха», который должны начать производить в текущем году. Глава государства заявил о преимуществах нового оружия, сообщило РИА «Новости».
Порошенко подчеркнул, что «Ольха» превосходит по эффективности ракетное вооружение, разработанное несколько десятилетий назад.
«Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета «Ольха» в десять раз точнее и, соответственно, в десять раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза», — сказал он.
Испытания «Ольхи» продолжаются уже несколько лет. В начале апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил о старте финального этапа тестов. В своей основе «Ольха» использует наработки РСЗО «Смерч».
Видео с испытанием ракет появилось 10 апреля. Боеприпасы новой модели запускали в Одесской области.
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