Bild: минобороны ФРГ требует дополнительно €12 млрд на модернизацию Бундесвера

БЕРЛИН, 29 апреля. / ТАСС /. Министерство обороны ФРГ требует дополнительно €12 млрд до 2021 года для модернизации Бундесвера (вооруженные силы ФРГ). Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag.

По информации издания, минобороны запросило дополнительно €3 млрд на 2019 год, €4 млрд — на 2020-й и €5 млрд — на 2021 год. Это значительно выше суммы, которую предусматривал для Бундесвера в бюджете на текущий легислатурный период министр финансов Олаф Шольц . Изначально минфин планировал увеличить военный бюджет до 2021 года на €5,5 млрд

Однако, как считают в министерстве Урсулы фон дер Ляйен, предлагаемого оборонным ведомством повышения расходов «даже недостаточно в свете потребностей [Бундесвера] в среднесрочной перспективе». В нынешних условиях «как минимум один из согласованных крупных международных проектов в сфере обороны» в следующем году будет невозможно осуществить, подчеркнули в минобороны. Там подготовили список проектов, которые находятся под угрозой. В частности, речь идет о запланированной кооперации с Норвегией в области производства подводных лодок, приобретении шести транспортных самолетов C-130 Hercules.

В пятницу на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер Ангела Меркель заверила, что Германия остается приверженной поставленной НАТО цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП и увеличит уже в следующем году военный бюджет до 1,3% от ВВП.

Проблемы Бундесвера

В этом году чиновники министерства обороны и депутаты Бундестага уже не раз высказывали озабоченность в связи с дефицитом вооружения и обмундирования в немецкой армии. В середине февраля в прессу просочились детали доклада оборонного ведомства, в котором было сказано, что вооруженным силам не хватает бронежилетов, зимней формы и палаток для того, чтобы участвовать в миссиях НАТО. На следующий день уполномоченный германского парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс представил собственный ежегодный доклад о состоянии немецкой армии в 2017 году. В документе указывалось на ненадежность транспортных самолетов Airbus A400M, нехватку военных кораблей и танков, а также на недостаточную укомплектованность подразделений личным составом. Эти проблемы особенно отчетливо проявились в связи с тем, что Германия увеличивает свое участие в военных операциях НАТО. В настоящий момент военнослужащие Бундесвера задействованы в 15 миссиях альянса.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия находится на девятом месте в мире по военным расходам. Годовой оборонный бюджет страны составляет €37 млрд ($45 млрд). Согласно коалиционному соглашению между блоком ХДС/ХСС и СДпГ к 2021 году он должен вырасти на 14% до €42 млрд ($51,3 млрд). Это составит 1,2% от ВВП страны, в то время как в НАТО предусмотрен целевой показатель в 2%.