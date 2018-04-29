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Почему в США российскую подлодку Б-90 «Саров» назвали «устрашающей»
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Почему в США российскую подлодку Б-90 «Саров» назвали «устрашающей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американские эксперты считают, что российский подводный флот представляет большую угрозу США. Особое внимание они уделяют испытательной дизель-электрической подводной лодке Б-90 «Саров». По их мнению субмарина может нести так называемое «оружие Судного дня» — новую ядерную торпеду «Статус-6». Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
Издание сообщает что первые испытания торпеды «Статус-6» состоялись 27 ноября 2016 года. Их итоги неизвестны.
Тем не менее американские аналитики считают что торпеда с ядерной силовой установкой способна двигаться со скоростью 90 узлов на глубине до километра. Дальность хода «Статуса» 10 тысяч километров, размер боевой части 6,5 метров.
Там, по данным американцев, может размещаться термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн. Взорванный у побережья США, он вызовет гигантское цунами, которое сотрет с лица земли прибрежные штаты вместе с военно-морскими и авиационными базами. Кроме того, на месте взрыва образуются зоны обширного радиоактивного загрязнения непригодного для жизнедеятельности человека в течение длительного времени.
В качестве носителя «Статуса», как считают американцы, будут использованы подлодки специального назначения — помимо «Сарова» это находящиеся на модернизации «Белгород» проекта 09852 «Антей» и «Хабаровск» проекта 09851.
Справка «РГ»
Субмарина «Саров»— единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта «Сарган», заложенной в конце 1980-х. На воду ее спустили в декабре 2007 года.
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