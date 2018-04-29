Минобороны готово к ликвидации природных пожаров в регионах Российской Федерации

Для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач 4 самолета и 22 вертолета.

В Вооруженных Силах Российской Федерации в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов и транспортных самолетов, помимо выполнения основных задач, ведут разведку пожарной обстановки в регионах. После возвращения экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты мониторинга передаются в региональные центры управления военных округов.

В Вооруженных Силах Российской Федерации в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров, оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации находится свыше 23 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники. Для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач 4 самолета и 22 вертолета.

Министерством обороны Российской Федерации для оказания помощи в тушении природного пожара в Оренбургской области выделены самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными авиационными приборами ВАП-2. Командиры экипажей Ил-76 — летчики первого класса, обладающие практическим опытом тушения подобных пожаров в различных метеоусловиях.

29 апреля с.г. в 3 часа 30 минут (мск) с аэродрома Оренбург-2 экипаж самолета Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области, сбросив на очаг возгорания 42 тонны огнегасящей жидкости.

Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся два самолета Ил-76 Оренбургского соединения ВТА.

Для обеспечения бесперебойной работы по мониторингу пожарной обстановки, тушению лесных пожаров и доставке работников лесоохраны Амурской области в преддверии майских праздников и равномерного расхода моторесурса авиационной техники проведена замена вертолетов Ми-8АМТШ.

Для смены вертолетов пара Ми-8АМТШ совершила перелет с аэродрома базирования в Хабаровском крае в Амурскую область. После замены техники экипажи вернулись в пункт постоянной дислокации на вертолетах, которые оказывали помощь в тушении пожаров в течение прошедшей недели.

28 апреля экипажи прибывших вертолетов провели три вылета по доставке новых групп, продовольствия и другого необходимого груза к местам пожаров. Проведен мониторинг новых возгораний и контроль действующих пожаров на территориях Шимановского, Мазановского и Ромненского районов региона. За сутки перевезено около 30 человек и более 1,4 тонн груза. Всего с 23 апреля авиационной группой вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО перевезено более 150 человек и свыше 5 тонн различных грузов.