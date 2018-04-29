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Учебный корабль «Перекоп» прибыл с неофициальным визитом в Индонезию
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Учебный корабль «Перекоп» прибыл с неофициальным визитом в Индонезию 

ТАСС 53 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Учебный корабль «Перекоп» прибыл с неофициальным визитом в порт Танджунг Приок (Джакарта, Республика Индонезия). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
"В индонезийском порту учебный корабль «Перекоп» пробудет до 1 мая. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и проведет технический осмотр корабля, который находится в плавании уже два месяца", — сказал он.
Программой визита «Перекопа» предусмотрены встречи старшего похода, начальника Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана второго ранга Владимира Черокова с городскими властями и командованием Западным флотом ВМС Индонезии, отметил Мартов.
Члены экипажа российского корабля посетят достопримечательности и исторические места Джакарты, проведут матчи по футболу и волейболу с индонезийскими военными моряками.
В учебный поход «Перекоп» вышел 1 марта 2018 года. Плавание проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. В общей сложности в морском походе принимает участие более 500 курсантов.
Во время штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути, преодолеет в общей сложности за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.
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