В Верхней Пышме прошла репетиция Парада Победы

По улицам Верхней Пышмы в Свердловской области проехали танки Т-34, «Катюша» и другая техника времён Великой отечественной войны. Военнослужащие и воспитанники местного кадетского училища репетировали парад победы.

Каждый год на праздник местный музей военный техники выводит на улицы 30 боевых машин сороковых годов прошлого века. Это и несколько подлинных танков Т-34, которые участвовали в боях Великой отечественной, и Катюша, проехавшая по Красной площади в 1945. В этом году в параде примут участие и новые машины. Это американский танк Шерман-4. Их поставляли в Советский Союз по программе Ленд-Лиза из США . Но главное приобретение музея в этом году — тяжёлый танк Т-35. Его называли «драконом Сталина», а вражеские подразделения, по словам историков, при одном его виде складывали оружие.

Александр Емельянов, директор музея военной техники: «Это совершенно грандиозная машина, нигде в мире серийно пятибашенные танки не производились. А у нас было построенно 50 единиц серийно и еще 2 было опытных. Танк, который имеет пять башен и три пушки, 6 пулеметов, — уникальная машина, и то, что она идет у нас на параде, — серьезное достижение».

В параде Победы принимает участие лишь сотая часть уникальных экспонатов музея. Военная техника в нём занимает 65 тысяч квадратных метров. Здесь есть такие редкости, как гаубица 1909 года и танк Т-26.

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