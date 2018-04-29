В Крымской военно-морской базе прошло противодиверсионное учение

По сценарию учения с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего в дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта.

Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров «Раптор» и «Грачонок», в ходе которого отработаны задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов.

По сценарию учения с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего в дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан.