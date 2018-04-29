Ещё
В Крымской военно-морской базе прошло противодиверсионное учение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крымской военно-морской базе прошло противодиверсионное учение 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По сценарию учения с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего в дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта.
Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров «Раптор» и «Грачонок», в ходе которого отработаны задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов.
По сценарию учения с противодиверсионного катера «Грачонок», стоящего в дежурстве, на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан.
ТК «Звезда»: последние новости
Киев перебрасывает тяжелое вооружение и солдат ВСУ в Донбасс Спасение под шквалом пуль: в Ленинградской области соревнуются военные врачи В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами341
Трамп обвинил Путина в хаосе73
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына57
На Москву надвигается новый шторм25
Ефремов вновь обматерил зрителей218
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение