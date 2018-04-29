В самолетах «ЮТэйр» обнаружили перемотанные скотчем кресла

Пассажир самолета Boeing 737-400 авиакомпании «ЮТэйр» обнаружил в салоне самолета перемотанные скотчем, фольгой и лейкопластырем подлокотники кресел; компания уже заменила сиденья.

Тюменский журналист Александр Лабыкин рассказал в Facebook, что летел из Москвы Тюмень и увидел в самолете кресла, подлокотники которого перемотаны скотчем.

«Я боюсь представить, если откровенно так для всех на виду есть косяки, что внутри самолета?» — написал он.

В пресс-службе перевозчика заявили, что новые кресла уже установлены — и в бизнес, и в эконом-классах салона Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ, передает РИА «Новости»

Авиакомпания заверила, что тщательно следит за состоянием самолетов и «оперативно устраняет все неисправности».