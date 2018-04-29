Минобороны готово предоставить 26 воздушных судов для тушения лесных пожаров в РФ

МОСКВА , 29 апреля. / ТАСС /. Министерство обороны РФ (МО РФ) готово направить на ликвидацию лесных пожаров в России четыре самолета и 22 вертолета, а также 23 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц наземной техники. Об этом говорится в сообщении военного ведомства для СМИ в воскресенье.

"В Вооруженных Силах Российской Федерации в готовности к выполнению задач по снижению негативного воздействия от пожаров, оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов РФ находится свыше 23 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники. Для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров содержатся в готовности к выполнению задач четыре самолета и 22 вертолета", — отмечается в сообщении.