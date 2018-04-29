Ещё
Киев перебрасывает тяжелое вооружение и солдат ВСУ в Донбасс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев перебрасывает тяжелое вооружение и солдат ВСУ в Донбасс 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди тяжелого вооружения — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».
В населенный пункт Рубежное в Донбассе прибыло тяжелое вооружение, а также четыре вагона с личным составом ВСУ. С таким заявлением выступил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
По его словам, среди тяжелого вооружения — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».
«О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенный пункт Рубежное железнодорожным транспортом прибыло девять БМП, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре вагона с личным составом», — отметил Марочко.
Вместе с тем он уточнил, что дополнительные силы прибыли также в населенный пункт Беловодск, куда была направлена рота из состава нацгвардии Украины.
Ранее глава Украины Петр Порошенко подписал закон, усиливающий контроль за государственной границе страны.
ТК «Звезда»: последние новости
Летающий танк - вариант 2.0: каким стал после реновации самый воюющий вертолет российской армии Спасение под шквалом пуль: в Ленинградской области соревнуются военные врачи В Воронежской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Борисоглебской школы летчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами223
На Москву надвигается новый шторм21
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына51
Ефремов вновь обматерил зрителей189
Трамп обвинил Путина в хаосе42
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение