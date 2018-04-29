Киев перебрасывает тяжелое вооружение и солдат ВСУ в Донбасс

Среди тяжелого вооружения — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».

В населенный пункт Рубежное в Донбассе прибыло тяжелое вооружение, а также четыре вагона с личным составом ВСУ. С таким заявлением выступил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко . Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, среди тяжелого вооружения — девять БМП и две реактивные системы залпового огня «Град».

«О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенный пункт Рубежное железнодорожным транспортом прибыло девять БМП, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и четыре вагона с личным составом», — отметил Марочко.

Вместе с тем он уточнил, что дополнительные силы прибыли также в населенный пункт Беловодск , куда была направлена рота из состава нацгвардии Украины