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В Новочеркасске на 9 мая покажут комплекс «Панцирь-С» и ЗРС С-300 «Фаворит»
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В Новочеркасске на 9 мая покажут комплекс «Панцирь-С» и ЗРС С-300 «Фаворит» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-300 покажут на военном параде 9 мая в Новочеркасске, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В состав механизированной колонны включено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе, бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и бронетранспортеры БТР-82АМ", — сказал он.
Как отметил Астафьев, в военном параде примут участие около 700 человек из объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчета от Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», сводные батальоны Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, ФГКУ «Южный спасательный центр» МЧС России, общей численностью около 500 участников.
Астафьев сообщил, что всего в ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
"Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО будут привлечены более 24 тысячи военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники", — добавил полковник.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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