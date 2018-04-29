В Новочеркасске на 9 мая покажут комплекс «Панцирь-С» и ЗРС С-300 «Фаворит»

"В состав механизированной колонны включено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе, бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и бронетранспортеры БТР-82АМ", — сказал он.

Как отметил Астафьев, в военном параде примут участие около 700 человек из объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчета от Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», сводные батальоны Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ , ФГКУ «Южный спасательный центр» МЧС России , общей численностью около 500 участников.

Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Астрахани, Астафьев сообщил, что всего в ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде Керчи , а также Ростове-на-Дону, Владикавказе Симферополе и Новочеркасске.

"Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО будут привлечены более 24 тысячи военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники", — добавил полковник.