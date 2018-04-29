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Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами
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Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тяжелое вооружение и четыре вагона с личным составом ВС Украины прибыло в составе железнодорожного эшелона в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
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"О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенный пункт Рубежное железнодорожным транспортом прибыло девять БМП, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и четыре вагона с личным составом", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что прибытие дополнительных сил отмечено и в населенном пункте Беловодск, куда, по данным Народной милиции, направлена рота из состава батальона "Полтава" Национальной гвардии Украины.
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