Макет космической «Федерации» проходит аэродинамические испытания

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время проходит серия испытаний в аэродинамических трубах. Также модель протестируют в сверхзвуковом и гиперзвуковом потоках и исследуют поведение и управляемость корабля в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. В отличии от «Союзов», «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя. численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета «Федерация» сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.