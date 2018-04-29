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Штаб армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые откроет двери штатским
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Штаб армии ВВС и ПВО Южного военного округа впервые откроет двери штатским 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«К барельефу, посвященному Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации объединения „Слава живым, память павшим“, установленном на стене у входа в штаб объединения будут возложены цветы. Гостям представят действующие образцы экипировки и обмундирования военнослужащих ЮВО, средств спасения и эвакуации летного состава», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Также в штабе развернется передвижная выставка «Мы помним тебя солдат», куда вошли экспонаты поисковых работ отрядов МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ростов-на-Дону. В рамках запланированных мероприятий пройдет награждение активистов военно-патриотических движений и концерт эстрадной группы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Академический хор города Новочеркасска».
«4 мая 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, на территории Ставропольской и Черноморской Губерний, Дагестанской области, областей Казачьих войск: Донского, Кубанского, Терского, был учрежден Северо-Кавказский военный округ. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года «О военно-административном делении Российской Федерации», на базе Северо-Кавказского военного округа 4 октября 2010 года был образован Южный военный округ», — рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Напомним, что за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач Указом Президента РФ Владимира Путина Южный военный округ в 2018 году награжден Орденом Суворова.
Фото: pbs.twimg.com
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