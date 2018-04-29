Огонь из всех орудий: войска ВС РФ провели масштабные учения в Нижегородской области

Баталии прошли сразу на четырех тактических полях.

Наступление превосходящего «противника» сдерживает мотострелковый полк. Он действует в условиях малознакомой местности на полигоне в Нижегородской области . Подразделения прибыли на полигон несколько дней назад, подготовили позиции и встретили «неприятеля» огнем танков и артиллерии. Грохот пушек заставляет дрожать землю.

Глубина обороны — более 20-ти километров: баталии идут сразу на четырех тактических полях.

Разведчики встречают условного неприятеля первыми. Закончив стрельбу, подразделение отходит со своих позиций под прикрытием огня артиллерии. Затем расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» производят пуски по вертолетам «противника».

Тактическое поле покрывается дымом разорвавшихся снарядов. Противник получил ощутимый отпор.

Враг остановлен и пытается закрепиться в населенном пункте. Мощная артподготовка помогает перегруппировке бойцов, и из укрытий на передовую устремляется настоящая бронетанковая армада.

Мощный огонь по периметру заставляет условного врага сдать позиции. В это время разведчики устраняют часовых, чтобы скрытно взять одну из групп в кольцо и добыть информацию о новом местоположении противника.

Инициатива условного противника потеряна, но он пытается использовать резервы. Значит, пришло время прицельного огня из всех орудий.

Мотострелки выходят на передний край, развивая наступление и преследуя разрозненные группы противника, уничтожая их сосредоточенным огнем.