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Огонь из всех орудий: войска ВС РФ провели масштабные учения в Нижегородской области
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Огонь из всех орудий: войска ВС РФ провели масштабные учения в Нижегородской области 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Баталии прошли сразу на четырех тактических полях.
Наступление превосходящего «противника» сдерживает мотострелковый полк. Он действует в условиях малознакомой местности на полигоне в Нижегородской области. Подразделения прибыли на полигон несколько дней назад, подготовили позиции и встретили «неприятеля» огнем танков и артиллерии. Грохот пушек заставляет дрожать землю.
Глубина обороны — более 20-ти километров: баталии идут сразу на четырех тактических полях.
Разведчики встречают условного неприятеля первыми. Закончив стрельбу, подразделение отходит со своих позиций под прикрытием огня артиллерии. Затем расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» производят пуски по вертолетам «противника».
Тактическое поле покрывается дымом разорвавшихся снарядов. Противник получил ощутимый отпор.
Враг остановлен и пытается закрепиться в населенном пункте. Мощная артподготовка помогает перегруппировке бойцов, и из укрытий на передовую устремляется настоящая бронетанковая армада.
Мощный огонь по периметру заставляет условного врага сдать позиции. В это время разведчики устраняют часовых, чтобы скрытно взять одну из групп в кольцо и добыть информацию о новом местоположении противника.
Инициатива условного противника потеряна, но он пытается использовать резервы. Значит, пришло время прицельного огня из всех орудий.
Мотострелки выходят на передний край, развивая наступление и преследуя разрозненные группы противника, уничтожая их сосредоточенным огнем.
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