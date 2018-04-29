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В ВКС завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»
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В ВКС завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нём приняли участие около 150 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
В авиационных объединениях Воздушно-космических сил, военных округов завершился второй этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2018».
В нём приняли участие около 150 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Всего в данном отборочном этапе соревнований было задействовано более 10 авиационных полигонов для применения авиационных средств поражения.
Участники конкурса выполняли полеты на истребителях Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, штурмовиках Су-25 различной модификации, транспортных самолетах Ил-76МД, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ка-52.
Во время проведения конкурса экипажи преодолевали систему противовоздушной обороны, осуществляли воздушную разведку, выполняли элементы пилотажа и применяли авиационные средства поражения по наземным целям
Победители второго этапа соревнований примут участие во всероссийском конкурса «Авиадартс-2018».
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