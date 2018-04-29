Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в «Жуковском»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский». На кадрах виден самолет, заходящий на посадку, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Ил-38 приземлился в субботу в « Жуковском » с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой он сбросил топливо. При аварийном приземлении никто не пострадал, пожара не было. Пилотов, успешно посадивших Ил-38, представят к награде.

При посадке самолет получил минимальные повреждения, он подлежит восстановлению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. «Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован», — сказал собеседник агентства.

Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.