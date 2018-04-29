Ещё
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в «Жуковском»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в «Жуковском» 

Ведомости 18 минут назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский». На кадрах виден самолет, заходящий на посадку, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, слышны переговоры сотрудников аэропорта.
Ил-38 приземлился в субботу в «Жуковском» с нераскрытой передней стойкой шасси. Перед посадкой он сбросил топливо. При аварийном приземлении никто не пострадал, пожара не было. Пилотов, успешно посадивших Ил-38, представят к награде.
При посадке самолет получил минимальные повреждения, он подлежит восстановлению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. «Благодаря профессиональным действиям экипажа, работавшего во внештатной ситуации, самолет подлежит восстановлению и будет отремонтирован», — сказал собеседник агентства.
Ил-38 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.
Ведомости: последние новости
Авиакомпания «Северстали» купит шесть Superjet ФАС предложила повысить сборы за аэронавигационное обслуживание Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и честным человеком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота409
ФСБ обратилась к украинским браконьерам139
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы22
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»146
Сели все: гаишников покарали за прокурора581
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение