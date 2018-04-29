Американский журнал назвал «устрашающей» российскую подлодку Б-90 «Саров»

Этот боезаряд предназначен для атаки прибрежных целей с помощью гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовки. «Статус-6» может обходить американскую оборону и «уничтожать целые города, насылая на них цунами и делая непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков», отмечается в статье.

РИА Новости в свою очередь уточняет, что Б-90 «Саров» — это испытательная российская дизель-электрическая подводная лодка, единственное судно проекта 20120. Она создана на базе корпуса субмарины проекта «Сарган», заложенной в конце 80-х, спущена на воду в декабре 2007 года.