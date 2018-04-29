Источник: макет корабля «Федерация» отправили на испытания в аэродинамические трубы ЦАГИ 

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Макет нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» проходит серию испытаний в аэродинамических трубах Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Макет корабля был доставлен в институт для выполнения серии испытаний в аэродинамических трубах, эксперименты проводятся в настоящее время. Планируются испытания модели в сверхзвуковом и гиперзвуковом потоке", — сказал собеседник агентства, не уточнив сроки начала и завершения исследований.
По его словам, будет изучаться распределение давления и тепла на поверхности корабля при движении в атмосфере, строиться схема обтекания макета воздухом и так далее.
В отличие от «Союзов», «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя.
Другие особенности «Федерации»
Источник уточнил, что в ЦАГИ также планируется исследовать поведение и управляемость корабля в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
В настоящее время система спасения установлена на космических кораблях «Союз», ее задача — увести головной блок с кораблем в сторону от аварийной ракеты, после чего капсула с космонавтами совершит посадку в безопасном месте. Система состоит из пристыкованной на конце головного обтекателя штанги с ракетным двигателем и сложенных по бокам обтекателя решетчатых стабилизаторов (делают отделяемый блок аэродинамически устойчивым).
Ракетный блок аварийного спасения «Федерации» также, как у «Союзов», будет иметь штангу, но с двумя двигателями (управляющий двигатель вынесен отдельно на конец штанги), ее будут стыковать непосредственно к носу корабля. Двигатели разнесены, так как на «Федерации» не будет стабилизаторов — обеспечивать устойчивый экстренный полет корабля в атмосфере будет двигатель управления.
Космический корабль «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне, численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Для выведения «Федерации» на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Союз-5». В начале апреля «Энергия» представила модель ракеты «Союз-5» с кораблем «Федерация».