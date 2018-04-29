Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа

В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.

Хабаровске в штабе Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений антитеррора и усиления по предотвращению захвата военных объектов группой условных террористов.

По замыслу учения условные террористы совершили нападение на здание КПП, дежурная смена оперативно подала сигнал тревоги.

На место выдвинулись подразделения антитеррора, которые применив дымовую завесу, подошли к «захваченному» зданию.

В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.

Особое внимание при проведении учения было уделено отработке слаженности действий подразделений в условиях динамично меняющейся обстановки и непредсказуемости действий условных террористов.

Также были отработаны задачи по эвакуации условно раненого военнослужащего и проведению РХБ разведки с целью обнаружения и устранения последствий применения «террористами» химического оружия.