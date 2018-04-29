Ещё
Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.
В Хабаровске в штабе Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений антитеррора и усиления по предотвращению захвата военных объектов группой условных террористов.
По замыслу учения условные террористы совершили нападение на здание КПП, дежурная смена оперативно подала сигнал тревоги.
На место выдвинулись подразделения антитеррора, которые применив дымовую завесу, подошли к «захваченному» зданию.
В ходе завязавшегося учебного боя часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.
Особое внимание при проведении учения было уделено отработке слаженности действий подразделений в условиях динамично меняющейся обстановки и непредсказуемости действий условных террористов.
Также были отработаны задачи по эвакуации условно раненого военнослужащего и проведению РХБ разведки с целью обнаружения и устранения последствий применения «террористами» химического оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило заход в Бангладеш В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ Смертоносный Ту-22М3М: новый сверхзвуковой самолет напугал британские СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота311
ФСБ обратилась к украинским браконьерам118
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»126
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ322
Сели все: гаишников покарали за прокурора552
Видео
00:25
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение