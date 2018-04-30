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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — два, Хомс — два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один, Хомс — три", — говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 86 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Самма-Аль-Хнедат провинции Эс-Сувейда о присоединении к режиму прекращения боевых действий.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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