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Спасение под шквалом пуль: в Ленинградской области соревнуются военные врачи
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Спасение под шквалом пуль: в Ленинградской области соревнуются военные врачи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Обладатели лучших результатов защитят честь Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса.
В Ленинградской области прошли масштабные соревнования военных врачей. Там прошел окружной этап соревнований «Военно-медицинская эстафета». Сотни военных врачей вышли на полигоны, чтобы спасти условных раненых под «шквалом пуль».
Лучшие армейские медики один за одним преодолевают полосу препятствий, показывают мастерство вождения тяжелой спасательной техники и эвакуации «раненых» с поля боя. Здесь же им оказывается первая помощь. Соревнуются между собой как мужские, так и женские команды.
Те, кто покажет лучшие результаты, отправятся защищать честь Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса в августе этого года.
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