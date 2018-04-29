Спасение под шквалом пуль: в Ленинградской области соревнуются военные врачи

Обладатели лучших результатов защитят честь Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса.

Ленинградской области прошли масштабные соревнования военных врачей. Там прошел окружной этап соревнований «Военно-медицинская эстафета». Сотни военных врачей вышли на полигоны, чтобы спасти условных раненых под «шквалом пуль».

Лучшие армейские медики один за одним преодолевают полосу препятствий, показывают мастерство вождения тяжелой спасательной техники и эвакуации «раненых» с поля боя. Здесь же им оказывается первая помощь. Соревнуются между собой как мужские, так и женские команды.

Те, кто покажет лучшие результаты, отправятся защищать честь Западного военного округа на всеармейском этапе конкурса в августе этого года.