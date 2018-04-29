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В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ
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В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прибывшая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.
Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, в этом году получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ.
4 самолета были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5 тыс. километров. Прибывшая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.
Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
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