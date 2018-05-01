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Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку
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Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении подготовки экипажи истребителей приступят к выполнению полетных заданий.
Молодые лётчики истребительного авиационного полка Западного военного округа, дислоцирующегося в Тверской области, прошли специальную подготовку пилотирования и боевого применения самолёта МиГ-31БМ на комплексных тренажерах.
Тренажер моделирует трехмерную визуализацию пространства и позволяет имитировать полет в любых погодных условиях, дневное и ночное время суток в любой точке планеты.
Основная особенность занятий на компьютерном имитаторе заключается в том, что каждый летчик может совершенствовать навыки пилотирования боевых машин и отработать действия при возникновении нештатных ситуаций в безопасном режиме на земле.
Данный симулятор позволяет военнослужащим освоить правила применения огневых средств поражения по различным целям, а также отработать тактику действий в ходе ведения воздушного боя, а также осуществлять персональный учет за подготовкой каждого летчика в течение учебного периода.
По завершении подготовки экипажи истребителей приступят к выполнению полетных заданий, в ходе которых в-первую очередь будут отработаны такие элементы как уничтожение воздушных целей условного противника, а также уничтожение авиационного парка боевых машин и крупных складов горюче-смазочных материалов условного противника. Кроме того будут отработаны элементы сложного и группового пилотажа.
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