Молодые лётчики истребительного авиаполка ЗВО прошли специальную подготовку

По завершении подготовки экипажи истребителей приступят к выполнению полетных заданий.

Молодые лётчики истребительного авиационного полка Западного военного округа, дислоцирующегося в Тверской области , прошли специальную подготовку пилотирования и боевого применения самолёта МиГ-31БМ на комплексных тренажерах.

Тренажер моделирует трехмерную визуализацию пространства и позволяет имитировать полет в любых погодных условиях, дневное и ночное время суток в любой точке планеты.

Основная особенность занятий на компьютерном имитаторе заключается в том, что каждый летчик может совершенствовать навыки пилотирования боевых машин и отработать действия при возникновении нештатных ситуаций в безопасном режиме на земле.

Данный симулятор позволяет военнослужащим освоить правила применения огневых средств поражения по различным целям, а также отработать тактику действий в ходе ведения воздушного боя, а также осуществлять персональный учет за подготовкой каждого летчика в течение учебного периода.

По завершении подготовки экипажи истребителей приступят к выполнению полетных заданий, в ходе которых в-первую очередь будут отработаны такие элементы как уничтожение воздушных целей условного противника, а также уничтожение авиационного парка боевых машин и крупных складов горюче-смазочных материалов условного противника. Кроме того будут отработаны элементы сложного и группового пилотажа.