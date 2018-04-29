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Военные инженеры ВВО в ходе проведения разведки дорожного полотна отбили атаку условных террористов, устроивших засаду
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Военные инженеры ВВО в ходе проведения разведки дорожного полотна отбили атаку условных террористов, устроивших засаду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для проведения разведки были использованы современные миноискатели «Коршун», минно-розыскные собаки, саперы проводили разведку в специальных защитных костюмах «Сокол». В ходе выполнения поставленной задачи группа разминирования попала в засаду, организованную условными террористами.
В Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа в ходе тактико-специального учения группа разминирования инженерного соединения округа отработала задачи по отражению нападения условных террористов во время разминирования дорожного полотна.
В ходе практической части учения военнослужащие провели инженерную разведку местности, в частности участка дорожного полотна, предназначенного для прохождения колонны техники.
Для проведения разведки были использованы современные миноискатели «Коршун», минно-розыскные собаки, саперы проводили разведку в специальных защитных костюмах «Сокол».
В ходе выполнения поставленной задачи группа разминирования попала в засаду, организованную условными террористами.
Военнослужащие отработали задачи по занятию огневых позиций и ведению обороны, в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были ликвидированы.
Особое внимание было уделено отработке задач по противодействию группе условных террористов с использованием опыта современных военных конфликтов.
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