Военные инженеры ВВО в ходе проведения разведки дорожного полотна отбили атаку условных террористов, устроивших засаду

Для проведения разведки были использованы современные миноискатели «Коршун», минно-розыскные собаки, саперы проводили разведку в специальных защитных костюмах «Сокол». В ходе выполнения поставленной задачи группа разминирования попала в засаду, организованную условными террористами.

Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа в ходе тактико-специального учения группа разминирования инженерного соединения округа отработала задачи по отражению нападения условных террористов во время разминирования дорожного полотна.

В ходе практической части учения военнослужащие провели инженерную разведку местности, в частности участка дорожного полотна, предназначенного для прохождения колонны техники.

Для проведения разведки были использованы современные миноискатели «Коршун», минно-розыскные собаки, саперы проводили разведку в специальных защитных костюмах «Сокол».

В ходе выполнения поставленной задачи группа разминирования попала в засаду, организованную условными террористами.

Военнослужащие отработали задачи по занятию огневых позиций и ведению обороны, в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были ликвидированы.

Особое внимание было уделено отработке задач по противодействию группе условных террористов с использованием опыта современных военных конфликтов.