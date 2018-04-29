ILA 2018: F-35A предложен Luftwaffe 

Представители концерна Lockheed Martin сообщили, что во время проходящей в Берлине ярмарки ILA они сделали в конце прошло недели предложение Германии по покупке многоцелевых боевых самолетов F-35A Lightning II для Luftwaffe (ВВС Германии). Американские самолеты предлагаются в качестве замены ударных Tornado и, по мнению производителя, способный выполнять 11 из 12 боевых операций, требующихся Германии.
По словам заместителя главы концерна по вопросам бизнеса и стратегии Джека Крайслера, если Luftwaffe решатся на приобретение F-35A, то они станут дополнением для Eurofighter, являющихся главной ударной силой вооруженных сил Бундестага. Крайслер утверждает, что поставки боевых машин в Германию могли бы начаться уже через 3 года после подписания контракта. Более того, Джек Крайслер считает, что покупка Берлином F-35A может обеспечить европейской промышленности технологические возможности для разработки собственного многоцелевого боевого самолета.
К сожалению, обещанный ранее дебют F-35A в берлине оказался не столь впечатляющим. Командование USAF приняло решение, что два самолета из состава эскадры 56th Fighter Wing с базы Лак в Аризоне, которые прибыли в Берлин из США, не примут участия в демонстрационных полета. Их можно было увидеть только на статической выставке.