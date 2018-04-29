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Ил-2 вновь показался в небе Берлина
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Ил-2 вновь показался в небе Берлина 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Некоторые из старожилов Берлина могут помнить этот самолет с давнего времени, однако в этот раз, по прошествии более 70 лет, Ил-2 прилетел в столицу Германии с мирной целью — как участник авиационной выставки ILA-2018. Самолет с бортовым номером 19 является одним из двух экземпляров Ил-2, возвращенных к летному состоянию. В Берлин он прибыл самостоятельно воздушным путем. Его пилотировал Владимир Барсук. Этот самолет почти 68 лет пролежал в одном из озер Белоруссии. Он был найден в 2011 году. Его достали и отремонтировали. Отреставрированный самолет был облетан в 2016 году. В связи с визитом Ил-2 в Берлин. Стоит вспомнить, что на предыдущих выставках в Берлине можно было видеть летающий экземпляр Messerchmitta Bf 109G, реплику Me 262, а также немецкие исторические самолеты. Иногда прилетали античные самолеты из других стран Запада: Spitfire, Mustang, Corsair и Lightning. Однако до сих пор в демонстрациях в воздухе не участвовали советские самолеты времен Второй мировой войны.
Андрей Бочкарев
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