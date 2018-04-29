Ещё
Авиаполк под Курском получил четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиаполк под Курском получил четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Четыре истребителя Су-30СМ пополнили авиаполк Западного военного округа, дислоцированный под Курском. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба округа.
"Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа дислоцированного в Курской области, в этом году получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ. Четыре самолета были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5 тысяч километров", — сказали в пресс-службе.
В округе уточнили, что прибывшие самолеты заменят истребители МиГ-29СМТ.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.
ТАСС: последние новости
Российские летчики за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетов Авиазавод на Урале намерен полностью локализовать производство самолетов Diamond в 2019 г. В Москве с 28 апреля введут особый противопожарный режим
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора685
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына16
ФСБ обратилась к украинским браконьерам176
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана379
Ефремов вновь обматерил зрителей53
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение