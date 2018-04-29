Авиаполк под Курском получил четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ 

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Четыре истребителя Су-30СМ пополнили авиаполк Западного военного округа, дислоцированный под Курском. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба округа.
"Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа дислоцированного в Курской области, в этом году получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ. Четыре самолета были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5 тысяч километров", — сказали в пресс-службе.
В округе уточнили, что прибывшие самолеты заменят истребители МиГ-29СМТ.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.