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В Приморье появился военный храм
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В Приморье появился военный храм 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Новый храм появился на территории военного городка в Уссурийске. Сооружение получило необходимые атрибуты — купол и крест, сообщает PRIMPRESS.
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