Спасатели провели более 1,2 тысяч учений при подготовке к Чемпионату мира

Первенство состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России

"Всего с начала года проведено более 1205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что только в Москве на спортивных объектах спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Также разработано 89 планов тушения пожаров.

Сообщается что в первой половине 2018 года в 11 городах России запланировано 86 комплексных учений по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах чемпионата и местах размещения гостей и участников. Часть из них уже проведена.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения оснащают новейшей техникой и оборудованием. В главные управления МЧС в регионах, где пройдет чемпионат, поставлено 499 единиц техники, включая авиационную.

В Москве во время проведения чемпионата будут работать свыше 6,4 тысячи человек и 880 единиц техники. В состав оперативной смены будут привлечены специалисты со знанием английского языка.

Всего на учёте спасателей в городах проведения чемпионата находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.