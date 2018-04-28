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Истребитель F-35 получил новое вооружение
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Истребитель F-35 получил новое вооружение 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Компания Raytheon сообщила, что закончила работы по интеграции тактической планирующей управляемой авиационной бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) для использования на истребителях F-35C Joint Strike Fighter (JSF) при размещении внутри фюзеляжа.
«Это очень важная новость для ВМС США, поскольку теперь у него появилось ударное оружие средней дальности, которое теперь может быть использовано на военно-морском варианте JSF», — цитирует Military представителя Raytheon Марка Борупа.
Сообщается, что внутреннее расположение JSOW позволит атаковать цели с более безопасного расстояния.
Сейчас JSOW является единственным оружием класса «воздух-земля» для борьбы с бронированными целями, которое используют ВМС США. Американский флот располагает двумя видами этого оружия — AGM-154A-1 и AGM-154C-1. Первый вариант используется для противодействия вражеской технике и системам ПВО, второй — для уничтожения бункеров и укрепленных объектов. AGM-154 JSOW была разработана в 1990-е годы и применялась в операциях американских сил на Балканах, в Ираке и Афганистане.
Ранее в апреле было заявлено, что F-35C способен использовать бомбы AGM-154, после чего начались операционные испытания. Их цель состояла в том, чтобы JSOW использовался и на военно-морском варианте JSF с 2019 года. ВМС США также объявляли о планах перейти к следующему этапу разработки нового варианта этой бомбы — AGM-154C, также известной как Extended Range-Off Weapon Extended Range, или JSOW-ER.
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