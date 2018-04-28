УЗГА планирует в 2019 году полностью локализовать производство самолетов Diamond

Уральский завод гражданской авиации планирует в 2019 году локализовать производство самолетов Diamond DA-42Т, включая композитные материалы, сообщили министру промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину во время его визита на предприятие.

«Предприятие успешно развивается, реализует несколько перспективных проектов, вносит вклад в развитие российского самолетостроения. Принципиально важно, что на базе свердловского предприятия формируется авиастроительный кластер», — отметил Сергей Пересторонин.

Магадан и Хабаровск. Директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев доложил о производственных показателях и перспективных задачах предприятия. В частности, он сообщил, что самолеты L-410 уже поставлены для нужд региональной авиации в Архангельск

Министру продемонстрировали действующий цех сборки самолетов L-410, Diamond DA-42 и БЛА «Форпост». Также Сергей Пересторонин ознакомился с ходом строительства нового производственного комплекса площадью почти 9 800 квадратных метров, где будет размещаться сборочное, композитное, покрасочное производства и административный комплекс.