В Воронежской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Борисоглебской школы летчиков 

Борисоглебская учебная авиабаза — первое авиационное подразделение Воздушно-космических сил, полностью перевооруженное на новейшие учебно-боевые самолеты Як-130.
В Борисоглебске (Воронежская обл. ) прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Борисоглебской школы летчиков, которая в настоящий момент преобразована в факультет фронтовой и бомбардировочной авиации и учебную авиационную базу Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова (КВВАУЛ).
Борисоглебская учебная авиабаза — первое авиационное подразделение Воздушно-космических сил (ВКС), полностью перевооруженное на новейшие учебно-боевые самолеты Як-130.
В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны Борисоглебского училища летчиков, представители КВВАУЛ, командный, летный, инженерно-технический состав. В ходе торжества состоялось награждение особо отличившихся военнослужащих.