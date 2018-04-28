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В Воронежской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Борисоглебской школы летчиков
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В Воронежской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Борисоглебской школы летчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Борисоглебская учебная авиабаза — первое авиационное подразделение Воздушно-космических сил, полностью перевооруженное на новейшие учебно-боевые самолеты Як-130.
В Борисоглебске (Воронежская обл. ) прошли праздничные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Борисоглебской школы летчиков, которая в настоящий момент преобразована в факультет фронтовой и бомбардировочной авиации и учебную авиационную базу Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова (КВВАУЛ).
Борисоглебская учебная авиабаза — первое авиационное подразделение Воздушно-космических сил (ВКС), полностью перевооруженное на новейшие учебно-боевые самолеты Як-130.
В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны Борисоглебского училища летчиков, представители КВВАУЛ, командный, летный, инженерно-технический состав. В ходе торжества состоялось награждение особо отличившихся военнослужащих.
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