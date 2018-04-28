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Ил-38 готовится сесть под Москвой с невыпущенным шасси
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Ил-38 готовится сесть под Москвой с невыпущенным шасси 

Вести.Ru 25 минут назад
Над Жуковским кружит самолет Ил-38. Он вырабатывает топливо перед вынужденной посадкой с невыпущенным шасси.
Самолет выполнял плановый облет после штатного технического обслуживания. Однако на его борту сработала сигнализация о невыходе из отсека стойки переднего шасси, сообщает "Интерфакс".
Ситуация не является критической, отметили в диспетчерской службе аэропорта Летно-испытательного института имени Громова. На земле к приему аварийного самолета готовы. Срабатывание датчика еще не означает, что шасси не вышло. Самолету предстоит пролететь над взлетной полосой, чтобы специалисты могли визуально определить, вышло ли шасси, добавляет РИА Новости.
Определяется способ посадки: на двух боковых шасси или на брюхе на запененную полосу.
На борту самолета находится экипаж из четырех человек и технический персонал — три специалиста.
Ил-38 — противолодочный самолет средней дальности для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.
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