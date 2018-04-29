Появилась информация о состоянии Ил-38 после аварийной посадки

Источник в авиационной отрасли рассказал, в каком состоянии находится Ил-38 ВВС Индии , который российские летчики посадили в Жуковском без стойки шасси.

«Минимально повредили его при аварийной ситуации», — заявил источник РИА «Новости» , добавив, что «командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды».

По словам источника, данный самолет — «уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики». Пилоты «очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО „Ил“.

По мнению источника, экипаж самолета „справился героически“ — самолет смогли посадить, „не сломав“, Ил „удерживали на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил“.

В результате Ил-38 подлежит восстановлению и будет отремонтирован.

Напомним, российские летчики-испытатели ювелирно посадили в Жуковском Ил-38 ВВС Индии, у которого не вышла передняя стойка шасси.