Появилась информация о состоянии Ил-38 после аварийной посадки 

Источник в авиационной отрасли рассказал, в каком состоянии находится Ил-38 ВВС Индии, который российские летчики посадили в Жуковском без стойки шасси.
«Минимально повредили его при аварийной ситуации», — заявил источник РИА «Новости», добавив, что «командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды».
По словам источника, данный самолет — «уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики». Пилоты «очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО „Ил“.
По мнению источника, экипаж самолета „справился героически“ — самолет смогли посадить, „не сломав“, Ил „удерживали на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил“.
В результате Ил-38 подлежит восстановлению и будет отремонтирован.
Напомним, российские летчики-испытатели ювелирно посадили в Жуковском Ил-38 ВВС Индии, у которого не вышла передняя стойка шасси.