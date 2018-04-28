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Адмирал: Ракетоносец «Шквал» заставит мир считаться с Россией
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Адмирал: Ракетоносец «Шквал» заставит мир считаться с Россией 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
5 мая на судостроительном предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге будет спущен на воду малый ракетный корабль проекта 22800, которому приказом главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королёва присвоено название «Шквал». Об этом НСН сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Дыгало.
Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов объяснил НСН, в чем преимущество нового корабля.
«Главное преимущество подобных кораблей — в оружии, которое они несут. Этот малый ракетный корабль несет современные ракеты типа «Калибра». Эти ракеты сейчас являются лучшими в мире в своем классе. Поэтому, естественно, что боевые возможности Военно-морского флота будут повышены. Сейчас все корабли, которые строятся, рассчитаны на перспективу, это перспективные корабли», — сказал он.
Адмирал призывает не связывать модернизацию вооруженных сил с конфронтацией с Западом.
«Я бы не хотел, чтобы нас боялись. Я бы хотел, чтобы к нам относились с уважением. А с уважением относятся к сильным. С ними договариваются. А слабым — диктуют. У нас сейчас состояние вооруженных сил таково, что с нами нужно договариваться. Мы никому не угрожаем. Планов экспансии у нас нет. У нас оборонительная доктрина. Этот корабль будет способствовать тому, чтобы с нами договаривались», — заключил он.
Отметим, что головной корабль проекта 22800 малый ракетный корабль «Ураган», а также первый серийный малый ракетный корабль «Тайфун» проекта уже спущены на воду и находятся у достроечной набережной завода «Пелла».
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