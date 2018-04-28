Адмирал: Ракетоносец «Шквал» заставит мир считаться с Россией

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов объяснил НСН, в чем преимущество нового корабля.

«Главное преимущество подобных кораблей — в оружии, которое они несут. Этот малый ракетный корабль несет современные ракеты типа «Калибра». Эти ракеты сейчас являются лучшими в мире в своем классе. Поэтому, естественно, что боевые возможности Военно-морского флота будут повышены. Сейчас все корабли, которые строятся, рассчитаны на перспективу, это перспективные корабли», — сказал он.

Адмирал призывает не связывать модернизацию вооруженных сил с конфронтацией с Западом.

«Я бы не хотел, чтобы нас боялись. Я бы хотел, чтобы к нам относились с уважением. А с уважением относятся к сильным. С ними договариваются. А слабым — диктуют. У нас сейчас состояние вооруженных сил таково, что с нами нужно договариваться. Мы никому не угрожаем. Планов экспансии у нас нет. У нас оборонительная доктрина. Этот корабль будет способствовать тому, чтобы с нами договаривались», — заключил он.

Отметим, что головной корабль проекта 22800 малый ракетный корабль «Ураган», а также первый серийный малый ракетный корабль «Тайфун» проекта уже спущены на воду и находятся у достроечной набережной завода «Пелла».