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Японцы разозлились на низколетящий американский истребитель
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Японцы разозлились на низколетящий американский истребитель 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бюро Минобороны Японии на северо-востоке страны направило жалобу командиру американской авиабазы Мисава из-за видео с низко летавшим истребителем F-16 ВВС США. Как пишет South China Morning Post, в ведомстве потребовали соблюдать японский закон об авиации, запрещающий полет на высоте менее 150 метров в нежилых районах.
Ролик был размещен на YouTube 2 апреля. На снятых из кабины кадрах видно, что истребитель почти четыре минуты после взлета проводит высоко в воздухе, однако затем снижается и практически все время летает на крайне низкой высоте, в том числе и над домами.
Американские военнослужащие подтвердили, что кадры сняты во время тренировочного полета одного из истребителей с авиабазы. Они также указали, что F-16 несколько раз действительно пролетел ниже минимально допустимой высоты.
Как отмечает The Mainichi, в комментариях под видео пользователи как выразили восхищение профессионализмом пилота, так и оставляли гневные комментарии. Некоторые поинтересовались, был ли полет на подобной высоте согласован, другие же заметили, что американские военные явно «перешли черту».
Газета указывает, что по соглашению между США и Японией американские военные самолеты не попадают под действие закона о гражданской авиации. Именно он устанавливает запрет на полеты ниже 300 метров в жилых районах и ниже 150 метров во всех остальных. Истребители ВВС США постоянно выполняют упражнения на низких высотах.
В феврале в Японии произошел скандал, связанный с истребителем F-16 ВВС США с авиабазы Мисава. После вылета у самолета загорелся двигатель, и пилот принял решение сбросить внешние топливные баки в озеро Огавара.
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