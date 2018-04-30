ВВС НАТО за неделю один раз сопровождали российские самолеты над Балтикой 

ВИЛЬНЮС, 30 апреля. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе один раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
По данным ведомства, дежурящие в Литве истребители ВВС Дании F-16 Fighting Falcon 26 апреля поднимались в воздух для сопровождения пары российских Су-35 и одного Су-24, совершавших полет над Балтийской морем. Утверждается, что в ходе него самолеты совершили разворот и вернулись в континентальную часть РФ. «Полет осуществлялся без заранее согласованного плана, без поддержания связи с наземными центрами управления и с отключенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна)», — изложило свою версию литовское ведомство.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
27 апреля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты десять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 17 иностранных бортов.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей стран — членов альянса базируется на базе Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.