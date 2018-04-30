ВВС НАТО за неделю один раз сопровождали российские самолеты над Балтикой

ВИЛЬНЮС , 30 апреля. / ТАСС /. Истребители НАТО , размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе один раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, дежурящие в Литве истребители ВВС Дании F-16 Fighting Falcon 26 апреля поднимались в воздух для сопровождения пары российских Су-35 и одного Су-24, совершавших полет над Балтийской морем. Утверждается, что в ходе него самолеты совершили разворот и вернулись в континентальную часть РФ . «Полет осуществлялся без заранее согласованного плана, без поддержания связи с наземными центрами управления и с отключенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна)», — изложило свою версию литовское ведомство.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

27 апреля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты десять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 17 иностранных бортов.