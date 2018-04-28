МЧС: Почти 90 учений планируется провести до конца июня в принимающих ЧМ-2018 городах

Почти 90 учений по ликвидации ЧС планируется провести в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает управление организации информирования населения МЧС России.

«В I полугодии 2018 г. на территории 11 городов России запланировано 86 комплексных учений по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах спорта, транспортной инфраструктуры, в местах размещения гостей и участников чемпионата. Часть из них уже успешно проведена. Идет работа по доукомплектованию пожарно-спасательных подразделений новейшими образцами техники и оборудования», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в управления МЧС регионов, в которых будут проходить матчи чемпионата, уже поставлено 499 единиц техники, в том числе пять единиц авиационной техники, 97 робототехнических средств и более 60 тыс. единиц имущества для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ.

«В московский гарнизон в 2017 г. поступило 53 единицы пожарно-спасательной техники. До начала чемпионата мира по футболу планируется поставка еще семи единиц. Общегородской состав пожарно-спасательных сил будет составлять 6,4 тыс. человек и 880 единиц техники. Группировка наряду с автомобильной пожарно-спасательной техникой включает 10 воздушных судов и 177 плавсредств. Кроме того, в столице ежесуточно в состав оперативной дежурной смены заступают специалисты со знанием английского языка», — отметили в МЧС.