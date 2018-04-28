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МЧС: Почти 90 учений планируется провести до конца июня в принимающих ЧМ-2018 городах
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МЧС: Почти 90 учений планируется провести до конца июня в принимающих ЧМ-2018 городах 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Почти 90 учений по ликвидации ЧС планируется провести в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает управление организации информирования населения МЧС России.
«В I полугодии 2018 г. на территории 11 городов России запланировано 86 комплексных учений по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах спорта, транспортной инфраструктуры, в местах размещения гостей и участников чемпионата. Часть из них уже успешно проведена. Идет работа по доукомплектованию пожарно-спасательных подразделений новейшими образцами техники и оборудования», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в управления МЧС регионов, в которых будут проходить матчи чемпионата, уже поставлено 499 единиц техники, в том числе пять единиц авиационной техники, 97 робототехнических средств и более 60 тыс. единиц имущества для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ.
«В московский гарнизон в 2017 г. поступило 53 единицы пожарно-спасательной техники. До начала чемпионата мира по футболу планируется поставка еще семи единиц. Общегородской состав пожарно-спасательных сил будет составлять 6,4 тыс. человек и 880 единиц техники. Группировка наряду с автомобильной пожарно-спасательной техникой включает 10 воздушных судов и 177 плавсредств. Кроме того, в столице ежесуточно в состав оперативной дежурной смены заступают специалисты со знанием английского языка», — отметили в МЧС.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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