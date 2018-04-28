Ещё
На заводе в Ленобласти готов к спуску на воду малый ракетный корабль «Шквал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На заводе в Ленобласти готов к спуску на воду малый ракетный корабль «Шквал» 

Интересант 57 минут назад
На расположенном в городе Отрадное (Кировский район Ленинградской области) судостроительном заводе «Пелла» готов к спуску на воду малый ракетный корабль проекта 22800 («Каракурт») «Шквал», торжественная церемония запланирована на 5 мая.
Корабль спроектирован в Петербурге центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Его водоизмещение — 800 тонн. Скорость — более 30 узлов. Оборудован высокоточным ракетным оружием, а также противодиверсионным и радиотехническим вооружением. Судно отличается малозаметностью и высокой маневренностью.
Головной корабль этой серии «Ураган» был спущен на воду в преддверии дня Военно-морского флота 29 июля 2017 года. Достраивается на плаву. Команда сформирована. Передача флоту ожидается в этом году.
Интересант: последние новости
Построенный в Петербурге военный ледокол «Илья Муромец» впервые провел атомную субмарину через льды Белого моря После взрыва на петербургском «Алмазе» один пострадавший все еще остается в больнице и в тяжелом состоянии Психологи Западного военного округа портретируют каждого новобранца по 160 параметрам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам208
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян416
Лавров сделал заявление года162
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ109
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение