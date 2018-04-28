На заводе в Ленобласти готов к спуску на воду малый ракетный корабль «Шквал»

Корабль спроектирован в Петербурге центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Его водоизмещение — 800 тонн. Скорость — более 30 узлов. Оборудован высокоточным ракетным оружием, а также противодиверсионным и радиотехническим вооружением. Судно отличается малозаметностью и высокой маневренностью.

Головной корабль этой серии «Ураган» был спущен на воду в преддверии дня Военно-морского флота 29 июля 2017 года. Достраивается на плаву. Команда сформирована. Передача флоту ожидается в этом году.