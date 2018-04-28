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Для коммерческих грузоперевозок в Арктике разработают самолет-беспилотник
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Для коммерческих грузоперевозок в Арктике разработают самолет-беспилотник 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В России создают универсальную технологию роботизации летательных аппаратов для грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке. Первый экспериментальный самолет-беспилотник планируют поднять в воздух в течение двух лет.
«Мы ставим себе задачу создать универсальную технологию роботизации летательных аппаратов, применимую для самолетов и вертолетов различных типов. Предполагаем, что за два года сможем поднять первый роботизированный самолет в небо и приступить к опытной эксплуатации», — рассказал ТАСС начальник Центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимир Воронов.
Он уточнил, что транспортную беспилотную авиационную систему (Т-БАС) создают в рамках национальной технологической инициативы «Аэронет». Т-БАС планируют использовать для коммерческих грузоперевозок, прежде всего, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. О пассажирских роботизированных самолетах и вертолетах речь пока не идет.
По словам представителя «Кронштадта», первым таким «беспилотником» может стать любой небольшой самолет для региональных перевозок, например, новый самолет ТВС-2-ДТС, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина на замену Ан-2. Роботизированный вариант самолета не потребует существенных переделок в конструкции планера, шасси или системы управления.
«Мы просто добавим бортовое оборудование, обеспечивающее автоматическое управление и поставим станцию «внешнего пилота». Надо понимать, что термин «беспилотный» в данном случае достаточно условный», — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что экипаж воздушного судна будет находиться на земле и контролировать полет со станции «внешнего пилота». Демонстрационный проект можно выполнить в рамках действующего воздушного законодательства, для полноценного коммерческого развертывания Т-БАС потребуется изменение нормативно-правовой базы. Такая работа уже ведется. Станция «внешнего пилота» необязательно расположится на аэродромах взлета.
«Более того, при дальних перелетах сеть таких станций наблюдает и управляет движением беспилотных воздушных судов, находящихся в зоне обслуживания, подобно диспетчерам службы ОрВД (Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ), и передает «клиента» следующей по направлению полета станции», — рассказал Владимир Воронов.
Сейчас нормы Международной организации гражданской авиации требуют, чтобы под управлением одного наземного пилота находилось не более одного беспилотника.
«Всегда должен быть человек у руля, с которого можно спросить, если что-то пошло не так. Мы уверены, что развитие беспилотных технологий в сторону повышения автономности позволит изменить это регулирование», — сказал Владимир Воронов.
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