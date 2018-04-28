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В ЦВО на окружном этапе конкурса «Страж порядка» определили военных полицейских, которые представят округ на всеармейских соревнованиях
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В ЦВО на окружном этапе конкурса «Страж порядка» определили военных полицейских, которые представят округ на всеармейских соревнованиях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Екатеринбурге подвели итоги прошедшего конкурса, в котором приняло участие более 150 военнослужащих из 38 комендатур.
В Центральном военном округе выбрали лучших военнослужащих, которые представят команду военной полиции на всеармейском конкурсе «Страж порядка».
В окружном Доме офицеров города Екатеринбурга подвели итоги прошедшего конкурса, в котором приняло участие более 150 военнослужащих из 38 комендатур. Команда победителей, состоящая из десяти человек, примет участие на Всеармейских соревнованиях в июле месяце на объектах военно-патриотического парка «Патриот» и полигона Алабино.
Всех наиболее отличившихся военнослужащих поощрили ценными подарками и призами.
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