Южная Корея выразила протест КНР из-за вхождения военного самолёта в её зону ПВО 

Минобороны Южной Кореи выразило протест военному атташе КНР в связи с тем, что китайский военный самолёт вторгся в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Уточняется, что вместе с этим в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун.
Южнокорейские власти призвали Китай предотвратить подобные нарушения в будущем.
В Пекине ответили, что самолёт проводил «нормальную» лётную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.
Ранее в Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем.