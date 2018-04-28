Ещё
Южная Корея выразила протест КНР из-за вхождения военного самолёта в её зону ПВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам

Южная Корея выразила протест КНР из-за вхождения военного самолёта в её зону ПВО 

RT на русском 40 минут назад
Минобороны Южной Кореи выразило протест военному атташе КНР в связи с тем, что китайский военный самолёт вторгся в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Уточняется, что вместе с этим в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун.
Южнокорейские власти призвали Китай предотвратить подобные нарушения в будущем.
В Пекине ответили, что самолёт проводил «нормальную» лётную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.
Ранее в Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем.
RT на русском: последние новости
На что способен российский ударный беспилотник «Корсар» Курсант Краснодарского лётного училища посадил повреждённый самолёт в поле В Хабаровском крае экипажи танков Т-72Б уничтожили «противника» в тёмное время суток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян350
США поставили Европе ультиматум
Лавров сделал заявление года153
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ48
Российских моряков запугали украинскими пиратами165
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение