Южная Корея выразила протест КНР из-за вхождения военного самолёта в её зону ПВО

Минобороны Южной Кореи выразило протест военному атташе КНР в связи с тем, что китайский военный самолёт вторгся в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Уточняется, что вместе с этим в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун.

Южнокорейские власти призвали Китай предотвратить подобные нарушения в будущем.

В Пекине ответили, что самолёт проводил «нормальную» лётную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.

Ранее в Южной Корее предложили расширить сотрудничество с Китаем.