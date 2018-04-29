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Минобороны Южной Кореи выразило протест Пекину за вторжение в зону ПВО
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Минобороны Южной Кореи выразило протест Пекину за вторжение в зону ПВО 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с инцидентом посла Китая Цю Гучжун вызвали в МИД Южной Кореи и вручили ему ноту с требованием принять меры.
Министерство обороны Южной Кореи выразило протест Пекину в связи с вторжением китайского военного самолета в южнокорейскую зону ПВО. Претензия была высказана военному атташе КНР, сообщает газета «Известия».
Посла Китая Цю Гучжун вызвали в МИД Южной Кореи и вручили ему ноту с требованием принять меры после инцидента.
Как сообщали южнокорейские СМИ, утром 28 апреля самолет-разведчик ВВС КНР вторгся в зону ПВО на северо-западе Южной Кореи. Для мониторинга ситуации в небо поднялся истребитель ВВС Южной Кореи и потребовал прекратить полет.
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