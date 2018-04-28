Россия, бойся! Какое новое оружие разрабатывает Украина

25 апреля Украина завершила испытания ракетного комплекса «Ольха» отечественного производства. Для этого понадобились четыре года, колоссальные усилия сотен людей и миллионы долларов. Впрочем, если украинская армия скоро получит столь долгожданное высокоточное оружие — оно того стоило.

А каким еще новым оружием может или сможет скоро похвастаться Украина?

«Стугна»

В большинстве случаев, когда заходит речь о поставках летального оружия США на Донбасс, то вспоминают о знаменитом американском ПТРК Javelin. Таким образом, это оружие превратилось в волшебную палочку, которая должна помочь нам моментально освободить оккупированные врагом территории.

Однако Украина тоже производит высокоточное оружие, которое неплохо продается в мире. Например, комплекс «Стугна-П», который разработало государственное конструкторское бюро «Луч».

Сравнивать «Стугна» и Javelin будет все же неверно. И дело не только в крутости американской установки, а в некоторых принципиальных различиях. Во-первых, украинская разработка добивает на почти в два раза большее расстояние — 5 километров против 2,5. Во-вторых, «Стугна» гораздо тяжелее. С ней не получится побегать, закинув на плечо. При этом для стрельбы из нее понадобится дополнительное оборудование, что делает этот ПТРК не подходящим для стрельбы «с плеча». Но тем не менее этой разработкой Украина вполне может гордиться.

«Корсар»

Многие эксперты сходятся во мнении, что на роль украинского аналога Javelin лучше всего подходит другая разработка КБ «Луч» — «Корсар». Максимальная дальность стрельбы — 2500 метров. А вес — чуть больше 9 килограммов, что делает это оружие вполне подходящим для «Скиф»

В апреле 2018 года на одном из военных полигонов прошли испытания модернизированного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф». Это оружие предназначено для экспорта и разрабатывалось с условиями пожеланий заказчика. Что за страна его заказала — секрет. Однако известно, что новая модификация «Скифа» была переработана для использования в условиях мягких грунтов и песка.

Кроме того, разрабока способна поражать цели малого размера, находящиеся в окопе танки, объекты с легкой броней и вертолеты. В государственном предприятии «Укроборонпром» утверждают, что это делает ПТРК универсальным огневым средством сдерживания на поле боя. Новости

«Дуплет»

Еще одна интересная разработка украинских оружейников. Этот оптимизированный модуль предусмотрен для использования на БМП-2. Кроме того, разработчики заверили, что им можно также усилить и огневую мощь танков Т-64.

Разработчики оснастили «Дуплет» новым тепловизором и усовершенствованной системой огня, что позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме. А также самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых погодных условиях и днем, и ночью.

Главное вооружение «Дуплета» состоит из двух автоматических 30-мм пушек. У них в паре максимальный темп стрельбы достигает 1000 выстрелов в минуту или 16 снарядов в секунду.

В вооружение «Дуплета» также входят автоматический гранатомет, два пулемета калибром 7,62 мм и четырьмя установками противотанкового ракетного комплекса «Барьер».

«Гром-2»

В январе все российские СМИ жутко бесились из-за новости об очередных испытания украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2». «Обозреватель» даже полушутя прикидывал тогда, что новое оружие вполне может добить до Москвы или горемычного Крымского моста.

Известно, что наработки по «Грому-2» появились в Украине еще 15 лет назад, однако до недавнего времени все попытки по созданию оружия упирались в отсутствие должного финансирования.

Судя по предварительным заявлениям, днепровские разработчики КБ «Южное» ожидают дальность на уровне 280 км. Хотя в прессе сообщалось, что этот показатель вызван экспортным ограничением для ракетного оружия, а для собственных нужд Украина может повышать дальность до 400-500 км.

Указано, что ОТРК сможет нести две ракеты с боеголовками массой 480 кг. При этом боеголовки могут быть двух типов: осколочно-фугасными или проникающими. Расчетная площадь поражения ракеты с кассетной частью — более 10 тыс. кв. метров.

Остальные характеристики на сегодня строго засекречены, поэтому все суждения носят лишь оценочный характер, но выглядит оружие весьма и весьма грозно.