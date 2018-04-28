В Санкт-Петербурге 5 мая спустят на воду малый ракетный корабль «Шквал»

"Планируется, что 5 мая 2018 года на судостроительном заводе «Пелла» будет торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование «Шквал», — сказал он.

Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость превышает 30 узлов, они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.