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В Санкт-Петербурге 5 мая спустят на воду малый ракетный корабль «Шквал»
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В Санкт-Петербурге 5 мая спустят на воду малый ракетный корабль «Шквал» 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 «Каракурт» будет спущен на воду 5 мая в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщил представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"Планируется, что 5 мая 2018 года на судостроительном заводе «Пелла» будет торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование «Шквал», — сказал он.
Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость превышает 30 узлов, они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.
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