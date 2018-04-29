War Thunder: начинаем тестировать крейсеры

В War Thunder стартовал первый этап бета-тестирования нового класса боевых кораблей. С 28 апреля до 1 мая все игроки, подавшие заявки на участие в тестировании, смогут испытать в бою легкие крейсеры. А тех, кто завершит хотя бы пять боёв в любом из тестовых событий, наградят редкой декалью «Полный вперед!». Этап завершится 1 мая в 16:00 по московскому времени.

В первые выходные игрокам будут доступны две модели легких крейсеров. Британский Enterprise разгоняется до 33 узлов, при этом неплохо защищён: 76,4мм брони в поясе. Палить во врага он может из семи главных орудий калибра 152-мм, вспомогательных орудий для противовоздушной обороны, зенитных автоматов, пулеметов и торпедных аппаратов. Итальянский Bartolomeo Colleoni ещё быстрее (до 37 узлов), и мощность его вооружения ещё выше: восемь главных 152-мм орудий и шесть дальнобойных 100-мм пушек. Уступает крейсер лишь в толщине брони: до 24мм.

Капитанам обоих крейсеров в бою лучше держаться на расстоянии. Вдали они способны выстоять даже под огнем двух эсминцев, а вот в ближнем бою для них опасны бронебойные снаряды. Особенно сложно уклониться от торпедных атак британскому Enterprise, поскольку итальянский крейсер более маневренный. Зато командирам Bartolomeo Colleoni стоит внимательно следить за небом, чтобы начать атаковать вражеские самолеты как можно раньше.

Легкие крейсеры по вооружению, защищенности и живучести превосходят эсминцы. В данный момент они оснащены орудиями самого крупного в War Thunder калибра и могут одним залпом изменить расклад сил в сражении. Подробнее узнать о крейсерах и о событиях тестирования можно на официальном сайте.