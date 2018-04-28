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В War Thunder уже тестируются легкие крейсеры
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В War Thunder уже тестируются легкие крейсеры 

Riot Pixels 50 минут назад
Фото: Riot Pixels
Gaijin Entertainment продолжает готовиться к ЗБТ морских схваток в War Thunder. Сегодня в 16:00 начался тест нового класса кораблей — легких крейсеров. Опробовать их можно будет до 16:00 1 мая (время — московское). В море пускают тех, кто ранее подавал заявки на участие в тестировании флота. Бойцов наградят редкой декалью «Полный вперед!» (за пять сражений).
Легкие крейсеры — суда с самым крупным калибром из тех, что представлены в игре в настоящий момент. Они оставляют за бортом эсминцы по защищенности, вооружению и «живучести».
На первом этапе теста вы получите итальянский «Bartolomeo Colleoni» и британский «Enterprise». Скорость «Bartolomeo Colleoni» — максимум 37 узлов, оснащение — восемь главных 152-мм орудий и шесть дальнобойных 100-мм пушек. «Enterprise» уступает «Bartolomeo Colleoni» по обоим названным показателям (33 узла, семь главных 152-мм орудий, вспомогательное вооружение для ПВО, пулеметы, зенитные автоматы и торпедные аппараты), но превосходит в бронировании — 76,4 мм в поясе против 24 мм.
Gaijin считает выигрышной тактикой для обоих кораблей бой на расстоянии. Каждый способен выстоять против огня двух эсминцев. При сближении же даст о себе знать легкое бронирование «Bartolomeo Colleoni» и «Enterprise».
При поддержке судов поменьше крейсеры могут перекрывать врагу маршруты для захвата точек, пользуясь особенностями акватории, к примеру, укрываясь за островами, дабы не нарваться на торпедные атаки проворных катеров.
Подробнее познакомиться с боевыми кораблями и следить за тестированием вы можете на официальном сайте War Thunder. Также напоминаем, что в игре до 10 мая продлится цикл событий «Хроника Второй мировой».
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